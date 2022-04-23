Росія – дичина, Китай – мисливець, – Фейгін пояснив, чому КНР вигідно, аби Росія ослабла

У Росії не залишилось жодних союзників. Індія залишатиметься із проамериканською позицією, а Китай більше за усі країни у світі зацікавлений у знищенні російської економіки.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Китаю однозначно наплювати на Росію. КНР більше за усі країни зацікавлена у тому, аби Росія слабнула, адже держави розташовані близько.

Росія – жертва, дичина, а Китай – мисливці,

– підкреслив Фейгін.

Якщо для того, аби сильніше знищити економіку Росії їй треба буде надати зброю, – Китай це зробить. Однак, як наголосив Фейгін. не для того, щоб допомогти росіянам, а щоб "втопити".

Втім, російський правозахисник вважає, що китайці не будуть так ризикувати. Це їм непотрібно. Говорити вони можуть будь-що, але поки Китай не надав Росії жодної військової допомоги.

Крім того, Росія не може розраховувати і на Індію, як на свого союзника, Там справді є співпраця у військовій сфері, однак Індія залишатиметься із проамериканською позицією, переконаний Фейгін.

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