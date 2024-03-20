Росія майже добудувала військовий порт в окупованій Абхазії, – ЗМІ

В Очамчирському районі окупованої Абхазії Росія добудовує військовий порт. На грузинському телеканалі розповіли, для чого росіяни збудували цей об'єкт.

Телеканал Pirveli поділився світлинами та відео, на яких видно будівництво російського військового порту в Очамчире.

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Що відомо про новий суб'єкт, що будує Росія

Відповідно до інформації грузинського телеканалу Pirveli, порт, який Росія хоче використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували.

На кадрах, що знімалися з дрона, які опублікував канал, можна побачити новозбудовану будівлю. Як йдеться в матеріалі, її збудували, ймовірно, для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об'єкт в окупованій Грузії.

Крім цього, на відео можна спостерігати інтенсивний рух будівельної техніки. Як стверджує Pirveli, встановлено, що роботи там тривають безперервно.

Мета Москви – якомога швидше поставити російські військові кораблі в порт,

– зазначили на грузинському телеканалі.

Телеканал вказує, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.

Що цьому передувало

Раніше в медіа повідомляли, що Росія почала будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазії – Росія вже почала в Очамчирському районі інфраструктурні роботи і розпочала перекидання військових кораблів.

Крім цього, на початку жовтня 2023 року так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі з'явиться новий пункт постійного базування російського флоту. Він повідомляв, що відповідну "угоду" з Росією вже підписали.