Росія досі не звернулася з проханням забрати тіла й останки окупантів

Від початку російського вторгнення у боях проти України загинули вже понад 14 тисяч окупантів. Втім, держава-агресорка й досі не підняла питання про те, щоб забрати їхня тіла й останки.

Україна вже повідомила про це представників Червоного Хреста. Таку заяву ввечері 17 березня зробила Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Росію закликають проявити повагу до своїх загиблих

Верещук розповіла про зустріч прем'єра Дениса Шмигаля з Пітером Мауером, президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони, зокрема, обговорити питання щодо організації збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта.

Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл та останків своїх загиблих, кількість яких вже давно перевищила 14 тисяч,

– підкерслила посадовиця.

"Ми звернулися до Мауера, щоб він запропонував Росії проявити повагу до своїх загиблих солдат й почати перемовини про те, щоб забирати їх з України", – пояснила вона.

Брифінг Ірини Верещук за 17 березня: дивіться відео