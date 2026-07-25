Росія двічі атакувала іноземне судно з зерном на Одещині, є безвісти зниклі

Росія 25 липня знову здійснила черговий цинічний напад на торговельний флот у Чорному морі. Вона двічі атакувала іноземне судно під прапором Палау із кукурудзою на виході з порту Одещини.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що відомо про атаку на судно?

Атака була здійснена під час виходу торговельного судна з одного з портів Одеської області, де воно перебувало в межах звичайного цивільного маршруту.

На той момент на борту було майже 2,8 тисячі тонн української кукурудзи, призначеної для експорту.

Одразу після удару почалася рятувальна операція, яка триває й досі. З охопленого вогнем судна вдалося евакуювати 7 членів екіпажу та українського лоцмана, ще 2 моряків вважаються зниклими безвісти.

Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. Росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці,

– зазначив Калашник.

Нагадаємо, що судна майже припинили заходити в порти України. Власники ухвалили таке рішення через атаки Росії.

Наприклад, через безперервні обстріли 22 липня зерновим коридором не пройшло жодне судно.