Одразу 100 ракет: Росія тримає напоготові у двох морях "Калібри"

Росія не збирається припиняти свої терористичні обстріли по Україні. Це підтверджує і той факт, що країна-агресорка тримає у двох морях свої кораблі, що є носіями крилатих ракети типу "Калібр".

Як повідомили у ВМС ЗСУ, станом на 4 грудня Росія вивела на бойове чергування у свої кораблі як у Чорне море, так і у Середземне.

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Таким чином:

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети;

у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".

Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ворог змінив свою тактику щодо ракетних ударів. Подоляк зауважив, що росіяни не завдають ракетних ударів зараз цілком свідомо. На його думку, ворог очікує, коли в Україні суттєво похолоднішає. Наприклад, температура за вікном опуститься до -10 градусів.

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Додамо, що від минулої масованої атаки Росії пройшло вже понад тиждень, тож українці в очікуванні нового ракетного удару. Військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін припустив, що на таку перерву вплинуло кілька факторів:

По-перше, на його думку, за кілька днів в Україні почнеться холод – температура опуститься до мінус 7 і буде триматися кілька днів. Тобто ворог захоче вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі, коли буде холодніше.

По-друге, ніхто точно не знає, як в Росії створюється "банк цілей". Адже удари завдаються по заздалегідь обраних цілях. Є певна інформація, що у росіян з цим великі проблеми, тому, можливо, вони намагаються дізнатися, що Україна відремонтувала та куди підтягнула генератори тощо.

За різними даними, країна-агресорка має необхідну кількість ракет на ще 3 – 4 обстріли.