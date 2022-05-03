Росія економить ракети, – військовий експерт

На всій лінії фронту тривають страшні бої, ситуація там вкрай напружена і продовжуються ракетні обстріли по тилових містах. Окупанти з усіх сил намагаються прорвати українську оборону. Висока інтенсивність триватиме ще 4-5 днів, а потім росіяни по трохи "видихнуться".

Про це у ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він також додав, що у ворога залишилось близько 35% не залученого у боях ресурсу, а коли використають і його – треба брати оперативну паузу і думати, що робити далі.

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Головна проблема для України у тому, що інтенсивність бойових дій поки не зменшується. Щодо масованих обстрілів мирної території України, то складається враження, що ворог економить ракети. І росіяни "притримують" їх на той випадок, коли трапляється якась подія,

– говорить експерт.

На сьогодні, можна сказати, що обстріли припиняться із двох причин:

закінчаться ракети;

припинення війни.

Чи є шанси в армії окупантів на успіх

Щодо загальної мобілізації, то ймовірність її оголошення дуже низькі. Таке рішення викличе соціальний вибух в Росії і може стати неконтрольованим полум'ям, адже велика частина суспільства чекає від Путіна 9 травня гарних новин.

Нагадаємо, вчора, Одеса зазнала чергового ракетного обстрілу із території Криму. Внаслідок якого загинув 15-річний хлопчик, ще двоє людей потрапили до лікарні із різними ступенями пошкоджень. Росія не припиняє цинічні обстріли регіонів де немає активних бойових дій.

Детальніше про стан російської армії та яка ситуація на фронті: дивіться відео