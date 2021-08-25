Росія фейком проти України завдала собі репутаційного удару

Російська пропаганда продовжує штампувати фейки щодо евакуації українців з Афганістану. І якщо раніше фейки переважно концентрувалися навколо деяких "забутих" в Афганістані українських "військових", які нібито прикидалися "росіянами", щоб їх таліби не чіпали й навіть хотіли звертатися в російське консульство за допомогою, то відсьогодні стали розвивати нову ІПСОА – Росія евакуює українців.

Далее читайте на русском. Цель ИПСО аналогичная предыдущим – показать, что Украина "не способна" эвакуировать своих граждан из Афганистана, а потому, на помощь "недееспособной" стране приходит добродушная и могучая Россия.

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Причем в этот раз российские пропагандисты не стали мелочиться, использовать для манипуляций видео неких ЧОПовцев, а так же снимать откровенную инсценировку в каком-нибудь карьере на оккупированной части Донбасса. Целенаправленно было использовано поручение Владимира Путина, принятое к выполнению Министерством обороны РФ и раскрученное пропагандистским маховиком через СМИ федерального уровня, например, Russia Today.

Но, в действительности в этом фейке кроется не столько репутационный и морально-психологический удар по Украине, сколько по самой же России.

Но обо всем по порядку

Прежде всего, относительно эвакуации граждан Украины российскими бортами – это нонсенс. Украина вполне справляется с эвакуацией своими силами и проблемой сейчас является не столько возможность вывезти граждан из Афганистана, сколько их возможность добраться до аэропорта Кабула, через страну, погрузившуюся в хаос.

С другой стороны, я не исключаю, что среди граждан Украины, находящихся сейчас в Афганистане найдется некий "интересный", который предпочтет вместо украинского борта – российский. Таких "интересных", латентных сепаратистов, увы, у нас хватает, и подставить Украину в рамках данной ИПСО они могут в самый неожиданный момент.

Но, это уже обстоятельство второго порядка, на данный момент не имеющее место быть. А вот что имеет место быть, так это эвакуация из Афганистана самих же россиян.

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Напомню, что 15 августа МИД России сообщил, что российское посольство из Афганистана эвакуироваться не будут, поскольку талибы гарантировали его безопасность. Посол же России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал боевиков террористического движения Талибан "адекватными мужиками": "Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные".

Между тем, 15 августа самолёт специального летного отряда "Россия" Ту-204-300, вылетел из Москвы, транзитом через Казахстан, на Кабул. Этим рейсом должны были быть эвакуированы сотрудники российского посольства из столицы Афганистана, которым вроде как ничего не угрожало, ведь талибы – адекватные мужики!

И вот, на 10-й масштабной международной эвакуации, которую осуществляют все страны мира сообща, к этому действу подключается Россия, которой, оказывается, нужно эвакуировать не менее 500 своих граждан из агонизирующей страны, на что выделено было 4 военнотранспортных самолета Ил-76.

То есть, талибы не такие уж и адекватные оказались?

Но, главное, Россия с эвакуацией тянула 10 дней, демонстрируя, что у нее в Афганистане все схвачено, причем намного лучше, чем у США, Великобритании, Германии и всех остальных. Россиянам в Афганистане опасаться нечего, да и вообще, для россиян эта страна как второй Шарм эль Шейх!

Но сохранять такую натянутую мину при настолько плохой игре было долго невозможно и если не начать эвакуировать россиян, то уже завтра их начнут показывать анонимные Telegram-каналы в фото и видео из раздела 18+. А потому, позорную эвакуацию, не только затянувшуюся на 10 дней, но и показывающую, что для россиян Афганистан так же опасен, как и для любого другого иностранца, решили прикрыть операцией по спасению украинцев и союзников по ОДКБ!

Что же, самолёты из Ульяновска вылетают. Но настоящий цирк нас ещё ждёт впереди.