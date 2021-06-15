Тепер й біля кордонів країн НАТО: Росія формує нову дивізію – InformNapalm

Росія нарощує свою військову присутність не тільки уздовж кордонів з Україною, але й впритул біля кордонів країн НАТО. Так, країна-агресор до осені 2021 року планує завершити формування нової мотострілецької дивізії в Калінінградській області.

Експерти видання InformNapalm заявили, що розташування військових частин нової дивізії може вказувати на плани агресії проти Литви.

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Росія планує завершити формування нової 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Калінінградській області до осені 2021 року. У складі МСД будуть:

3 мотострілецькі полки (79-й, 275-й і 280-й),

11-й танковий полк,

4 батальйони (розвідувальний, автомобільний, інженерно-саперний і батальйон зв’язку).



Росія формує нову дивізію біля кордонів Литви / Фото InformNapalm

Варто звернути увагу на два вузлових населених пункти формування нового з’єднання російської армії – це міста:

Гусєв , що за 36 кілометрів від кордону з Литвою та за 26 кілометрів з Польщею. Місто також має вузлову залізничну станцію, через яку здійснюється пряме залізничне сполучення з російськими містами: Москва, Санкт-Петербург та Челябінськ.

, що за 36 кілометрів від кордону з Литвою та за 26 кілометрів з Польщею. Місто також має вузлову залізничну станцію, через яку здійснюється пряме залізничне сполучення з російськими містами: Москва, Санкт-Петербург та Челябінськ. Совєтськ розташований безпосередньо біля кордону з Литвою.

Хоча Росія поки не готова піти на пряме військове протистояння з НАТО і здійснити захоплення територій країн Балтії, але вона продовжує агресивне накопичення сил і комплектування новостворених військових формувань в регіоні. А це в перспективі може створити суттєві проблеми для Альянсу,

– зазначили в InformNapalm.

У цьому контексті експерти нагадали, що зараз основним напрямком військової загрози з боку Росії є гібридна агресія проти України, яка триває вже понад 7 років.