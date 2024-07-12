Росія глушить роботу GPS та радарів країнам НАТО, – ISW

У Фінляндії повідомили про збільшення "несправностей" GPS з початку липня. Там стверджують, що у більшості збоях винна Росія.

Фінське федеральне транспортне та комунікаційне агентство Traficom повідомило про один із таких інцидентів у ніч проти четверга, 11 липня, у Фінській затоці. Моряки кажуть про серйозні збої в роботі GPS.

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Один із фінських моряків повідомив, що вночі з 10 на 11 липня у нього виникли серйозні збої в роботі GPS і радара. Тоді він перебував поблизу Котки та Хаміни на південному узбережжі Фінляндії.

Пілот опублікував кадри несправності свого радара. За його словами, GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

"Повідомлення про посилення збоїв GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди GPS, які впливають на країни Балтії та інші регіони Європи. Ймовірно, російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, на борту якого був тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і змусили фінський авіаносець Finnair припинити кілька рейсів з Фінляндії", – пишуть в ISW.

Окрім того, через втручання Росії в GPS у країнах Балтії змусило найбільшого авіаперевізника Фінляндії Finnair скасувати рейси до Тарту в Естонії, "доки в аеропорту Тарту не буде застосовано рішення для заходу літаків, які не покладаються на GPS".

В Інституті вивчення війни кажуть, що таке очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною посилення гібридної кампанії проти НАТО. Так вони намагаються підірвати підтримку України та єдності НАТО.

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