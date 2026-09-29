Росія перетворює Білорусь на плацдарм для атак на країни НАТО: які об'єкти там збудовані

Кремль посилює військовий тиск на режим Олександра Лукашенка для використання білоруської території у війні. Російські військові вже розширюють логістику поблизу кордонів з країнами Балтії та Польщею.

Про підготовку нових сценаріїв ескалації розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Вадим Кабанчук. Як повідомляє 24 Канал, наразі під найбільшою загрозою опинився східний фланг Північноатлантичного альянсу. Росія вже завершила рекогносцирування вздовж кордонів сусідніх європейських держав.

Що відомо про плани Кремля

За словами експерта, Москва цілеспрямовано створює з сусідньої країни довготривалий військовий плацдарм. Зокрема, окупанти уніфікували залізничне сполучення та відвели цілий поверх офісу Білоруської залізниці у Мінську виключно під потреби своїх військових. Крім того, росіяни почали оновлювати аеропорт у районі Гродна, що розташований неподалік стратегічно важливого Сувалкського коридору.

Ціла низка факторів зараз вказує на те, що вони створюють з Білорусі довготривалий військовий плацдарм,

– Кабанчук, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Він додав, що ворог готується до швидкого перекидання важкої техніки та великої кількості особового складу.

Гібридні загрози та позиція диктатора

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко намагається балансувати, проте фактично не має простору для маневру. Якщо російський лідер Володимир Путін вирішить розпочати сухопутну операцію для пробиття шляху до Калінінграда, зробити це без залучення білоруської території буде неможливо. Водночас Москва поки робить ставку на гібридні провокації, намагаючись не спровокувати застосування п'ятої статті статуту НАТО.

Важливо. Повне інтерв'ю з білоруським опозиціонером Вадимом Кабанчуком читайте на сайті 24 Каналу за цим посиланням.

Учасники ефіру також наголосили на важливості підтримки українських військових, які стримують агресора. Зараз триває збір на автомобіль Nissan Navara для прикордонників бригади "Форпост", які воюють на Вовчанському напрямку. З необхідних 520 тисяч гривень волонтери зібрали вже понад 163 тисячі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мінський режим продовжує активно розбудовувати військову інфраструктуру. Зокрема, Павло Латушко заявив, що з кінця серпня на білоруській території зафіксували щонайменше 15 різних перевірок боєготовності військ.