Росія готує ДРГ, залучаючи білоруських військових, – Міноборони

На території Білорусі Росія готує диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в Media Center Ukraine, повідомляє 24 канал. Про підготовку диверсантів свідчать дані української розвідки.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Олександр Мотузяник повідомив, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ. Речник Міноборони зазначив, що кількість військ Білорусі зменшилася, адже раніше дані розвідки свідчили про те, що на кордоні перебувають до 7 батальйонів.

Окрім цього, дані розвідки зараз свідчать про те, що підготовки Росією наступу з території Білорусі немає. Зараз білоруські війська проводять демонстративні дії та намагаються вести розвідку. Однак країна-агресорка намагається сформувати диверсійно-розвідувальні групи.

Наша розвідка повідомляє нам про те, що станом на сьогодні фіксуються факти підготовки російськими силами на території (Білорусі – 24 канал) цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з числа військовослужбовців Білорусі,

– зазначив Мотузяник.

Загроза з боку Білорусі для України: останні новини

Останні кілька тижнів йде активне обговорення можливості наступу з території Білорусі, однак, на щастя, поки що даних, які б свідчили про нове вторгнення, немає. Однак з території Білорусі по нашій державі завдають чимало ракетних ударів. За останні 4 дні окупанти завдали 130 ракетних ударів по Україні й значна частина ракет була випущена з Білорусі. Через активні ракетні обстріли українців наполегливо просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Попри те, за даними української розвідки, Росія крок за кроком втягує Білорусь у війну проти України. Росіяни сподіваються на те, що білоруські війська підуть у наступ, щоб створити для ЗСУ проблеми з перегрупуванням. У розвідці відзначили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси надавали російським окупантам аеродроми, інфраструктуру та території. Тепер білоруси віддають окупантам свої боєприпаси та зброю, які будуть використовуватися проти ЗСУ та мирних українців.

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