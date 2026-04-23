Нікого не залякуємо, – у Зеленського сказали, що реально може загрожувати Естонії

Естонські політики звинувачують Зеленського в залякуванні, проте Росія активно влаштовує провокації на кордонах з країнами Балтії та готує диверсійні операції. Замість повномасштабного вторгнення Путін може розраховувати на гібридні операції та підтримку місцевого населення.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що єдиний вихід – переформатувати європейський оборонний простір та створити новий регіональний альянс.

Чи готові країни Балтії до гібридних атак Росії?

Важливо! В Естонії політики висловили стурбованість тим, що припущення Зеленського щодо можливого нападу Росії на країни Балтії можуть ускладнити дипломатичні контакти та не збігаються з наявними оцінками розвідки. Голова комітету із закордонних справ уряду Естонії Марко Міхкельсон зазначив, що подібні заяви сприяють посиленню російської пропаганди.

"Президент Зеленський нікого не залякує. Він говорить абсолютно об'єктивні речі. Росія разом з Білоруссю максимально провокативно поводить себе на кордоні. У них у зоні підвищеного впливу 2 міста – Даугавпилс у Латвії та Нарва в Естонії", – сказав Подоляк.

На думку експерта, повномасштабне вторгнення в країни Балтії росіянам не потрібне. Вони можуть використати диверсійні групи та місцеве населення. Там є російськомовні осередки, які агресивно ставляться до місцевої влади й центрального уряду. Крім того, Росія активно провокує флотом і авіацією.

Наразі Путін не може вийти з війни – для нього це засіб збереження суб'єктності. У Росії немає конкурентних переваг, тому конфлікти будуть тривати. До того ж Путіну дешевше вести війну на декілька фронтів, бо це дозволяє контролювати внутрішній простір.

Питання в тому, чи зможуть країни Балтії ефективно протидіяти диверсійним групам. Конфігурація має виглядати зовсім інакше. Президент України обережно говорить про розвиток подій, бо найбільш глибоко розуміється на війні, яку веде Росія, і на мотивах її продовження,

– пояснив Подоляк.

Радник ОП вважає, що потрібно повністю оновити європейський оборонний простір, відмовитися від сподівань на підтримку США. Німеччина має стати центром цієї ініціативи. Регіональний європейський альянс мав би виглядати так: Україна – досвідчена армія, Норвегія – інвестиції та технології, Велика Британія – знання про Росію, а також Польща та Туреччина.

"Лише так Росія боятиметься Європи, а альянс буде достатньо боєздатним для стримування на будь-якому напрямку. Якщо цього не зробити, будуть наслідки", – наголосив Подоляк.

