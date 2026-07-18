Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей на осінь, – Коваленко

Ворожі війська планують мобілізувати щонайменше 500 тисяч солдатів для війни в Україні. Такий план стоїть перед країною-агресоркою на осінь 2026 року.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Що відомо про плани мобілізації в Росії?

За словами Коваленка, деяких мобілізованих росіян планують кидати в бій у перші 2 тижні, щоб будь-якою ціною стабілізувати ситуацію на Сході.

Інших же – готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту.

В нас будуть дуже насичені осінь та зима, і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства,

– висловився лейтенант.

Він також додав, що військово-політичне керівництво Росії, зокрема Кірієнко та Герасимов, змогли запевнити кремлівського диктатора в тому, що такі мобілізаційні кроки можуть допомогти перемогти у війні.

"Я точно знаю, що вони помиляються", – зазначив очільник ЦПД. Коваленко наголосив, що зараз нам усім потрібна буде єдність та ефективність.

Варто також зауважити, що згідно зі звітом Інституту вивчення війни, країна-аресорка, ймовірно, й надалі зосереджується на підготовці військ до затяжної позиційної війни в Україні, а не на механізованих наступальних операціях, які могли б забезпечити швидке просування.

Щодо мобілізації, то військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що мобілізувати людей – це лише перший етап. Їх потрібно забезпечити формою, розподілити по підрозділах, навчити та забезпечити всім необхідним, включно з харчуванням, а це потребує значних коштів.

За його словами, у російській армії навіть туалетний папір не входить до норм забезпечення. Водночас однією з найбільших проблем залишається гострий дефіцит кадрового складу для штабів бригад, дивізій і корпусів, що суттєво ускладнює формування та розгортання нових підрозділів.