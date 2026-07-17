Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, припустивши, що Росія ще може мобілізувати з 4 – 5 мільйонів орієнтовно 400 тисяч осіб.

Мобілізація в Росії: з чим у ворога будуть складнощі?

Військовий експерт наголосив на тому, що одна справа зібрати людей, оточити їх колючим дротом, але їм треба буде ще видати військову форму, розподілити по підрозділах, проводити навчання, забезпечити всім необхідним, зокрема продовольством. А все це гроші.

Про таке поняття, як туалетний папір в російській армії, взагалі не мовиться, він не передбачений нормами бойового забезпечення. Крім того, є серйозні проблеми, які ускладнюють процес мобілізації та розгортання додаткових підрозділів, тому що в Росії катастрофічно не вистачає кадрового забезпечення для покриття потреб оперативних штабів. Мовиться про штаби бригад, дивізій і корпусів,

– розповів Грабський.

Повне інтерв'ю Сергія Грабського: дивіться у відео

Військовий експерт пояснив, що у процесі розгортання додаткових частин, йдеться про створення органів управління, підрозділів бойового, технічного та тилового забезпечення. На це все потрібні кадри, відповідна кількість озброєння і бойової техніки.

Тобто, якщо Росія не розв'яже питання з розгортанням нових частин і забезпеченням їх всім необхідним, то буде такий формат, який ще з часів Першої світової війни називається "маршевими ротами". Зі слів Грабського, це дозоване "вприскування" певної кількості особового складу в уже створені підрозділи у межах їхньої штатної чисельності для доведення їх до штатної укомплектованості.

Є ще таке поняття, як втома. Тобто, якщо ми говоримо про ведення бойових дій у складі одного і того ж підрозділу, неможливо людей, навіть командної ланки (батальйонної, полкової, дивізійної), примусити нон-стоп працювати місяцями й роками. Просто наступає моральне виснаження і вигорання,

– озвучив Грабський.

Він підкреслив, що вкрай важливим є проведення ротації і додав, що це так само стосується і ситуації в Україні, коли бійців, які тривалий час на позиціях, треба міняти, давати їм можливість відновитися.

У 2022 – 2023 роках було певне бурчання: чому ми маємо створювати нові підрозділи та нові частини у той час, коли ми відчуваємо некомплект в існуючих силах? Саме для того, щоб проводити ротації. Тому що батальйон має бути виведений, а на його місце має зайти інший. Не може бути такого, що підрозділ міняється, а штаб батальйону залишається на місці. Це так само є фактором обмеження можливостей Росії щодо проведення мобілізації,

– зазначив Грабський.

При цьому варто розуміти, що є проблеми з якістю командного складу, наявною кількістю озброєння та ресурсного забезпечення. Росія до такої тривалої війни, за переконанням військового експерта, не готувалася.

Попри те, що росіяни розгорнули виробництво, санкції діють. Коли їм треба зробити гарматний ствол, для цього потрібні інструменти та верстати. А якщо у них немає станків, то при всьому бажанні зробити 24 стволи, виготовлять тільки 12, чого недостатньо для розгортання повноцінного ударного потенціалу, що наразі і спостерігається у російських реаліях.