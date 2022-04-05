Росія готує наступальну операцію, – Веніславський назвав напрямки

Генштаб ЗС України та Центральне управління розвідки також підтверджує, що відбувається передислокація ворожих військ. З Київського напрямку рашистів відводять на територію Росії.

Про це розповів народний депутат України та член комітеру Верховної Ради із питань нацбезпеки, Федір Веніславський у ефірі 24 каналу, він також підкреслив, що йде підготовка до нової наступальної операції на сході України.

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Щонайменше, вони хочуть взяти під контроль Донецьку і Луганську область. Щонайбільше – окупанти хочуть контролювати південь. Схожу інформацію нам доповідали наші розвідники ще до початку війни, це так званий, план мінімум,

– говорить Веніславський.

Очевидно, що план максимум провалився – їх відкинули від Києва, тому російські загарбники намагатимуться розгорнути театр бойових дій на сході, на Харківському напрямку та частково на півдні, зазначив народний депутат.

Головне про плани Росії щодо нового наступу в Україні: дивіться відео