"Людей змусять дякувати Росії": ворог готує широку інформаційну кампанію проти України в Олешках

Російські окупанти готують пропагандистські ролики за участю цивільних мешканців тимчасово окупованих Олешок. Українська розвідка заявила, що перехопила наказ командирам підрозділів, які блокують місто, організувати зйомки.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Розвідка розкрила план росіян

Українська розвідка зафіксувала перехоплення, у яких ідеться про наказ командирам російських окупаційних підрозділів, що блокують Олешки, готувати пропагандистські ролики.

У відео мають брати участь цивільні мешканці міста. Їх планують змушувати вихваляти російських загарбників, які зруйнували Олешки, а також перекладати відповідальність за наслідки російських злочинів на українських військових.

Росіяни спочатку руйнують місто, залишають людей без їжі та води, а потім змушують перед камерами дякувати окупантам. Змінюються століття та диктатори, але методи імперського приниження залишаються тими самими. І сьогодні ми бачимо це в Олешках,

– наголошує Прокудін.

Українська сторона наголосила, що для порятунку цивільних необхідні гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки продовольства. Передача невеликої кількості продуктів на камеру не може замінити повноцінну допомогу.

Якщо ви дійсно хочете допомогти людям, потрібні гуманітарні коридори для евакуації та доставки продовольства. Пачка макаронів, видана перед камерою, навряд чи комусь допоможе. Поки ви займаєтеся цією нісенітницею і відмовляєтеся від домовленостей про порятунок людей, в Олешках помирають цивільні,

– звернувся Прокудін до росіян.

Україна продовжить докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям тимчасово окупованих Олешок.

Нагадаємо, Київ ініціював терміновий розгляд гуманітарної ситуації в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Українська сторона планує поінформувати держави-учасниці про ситуацію, яка склалася в тимчасово окупованому місті. Зокрема, йтиметься про цивільних мешканців, серед яких є діти.