Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС, – міністр енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко опублікував термінове звернення у фейсбуці до українців та світової спільноти. У ньому мовиться про нові небезпеки, пов'язані зі Запорізькою АЕС.

Зокрема, про те, що персонал АЕС росіяни просто катують. А ще – готують черговий фейк та пропагандистську провокацію.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Звернення Галущенка про нові небезпеки, пов'язані зі Запорізькою АЕС

Персонал Запорізької атомної станції катують загарбники, заявив міністр Галущенко. Їх уже 4 дні утримують у заручниках. Усередині станції перебувають до 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

Працівники станції фізично та психологічно виснажені.

За наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати у пропагандистських цілях,

– сказав глава Міненерго.

Цей фейк росіяни будуть демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів.

Галущенко закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною.

Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії. Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття,

– наголосив український міністр.

"Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз – допоки не стало надто пізно", – підсумував він.

Відеозвернення Галущенка:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!