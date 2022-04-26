Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, – розвідка
Джерело:ГУР Міноборони України
Жителі невизнаного Придністров'я отримують смс-повідомлення. У них їх попереджають про начебто "ракетний або артилерійський удар України".
Українські розвідники кажуть, що смс надходить від імені "СБУ або ЗСУ". Ба більше, у повідомленні називають час – 19:00, коли начебто мають обстріляти територію невизнаної республіки.
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Повідомлення надсилають начебто від імені "СБУ" або "ЗСУ"
"Служба безпеки України" наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, "Збройні Сили України" не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження,
– мовиться у фейковому повідомленні.
Ці повідомлення активно висвітлюють у російських пропагандистських ЗМІ. У Міноборони запевнили: Україна не має нічого спільного з подібними провокаціями.
Подібні провокації – справа рук Росії
Схожі фейки та інциденти – справа рук російських спецслужб. Провокація спрямована проти Молдови та України.
Що відомо про ситуацію у "ПМР": останні новини
- Протягом останньої доби на території невизнаної республіки пролунали кілька вибухів: зокрема, були зруйновані вишки, через які транслювали російські радіоканали. Так само, "влада" повідомляла про атаку на аеродром поблизу Тирасполя.
- Так званий "президент" "ПМР" побачив у цих провокаціях "український слід". Рівень терористичної загрози підняли до червоного.
- Президентка Майя Санду назвала події "результатом внутрішньої боротьби між місцевими силами".
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