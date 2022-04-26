Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, – розвідка

Жителі невизнаного Придністров'я отримують смс-повідомлення. У них їх попереджають про начебто "ракетний або артилерійський удар України".

Українські розвідники кажуть, що смс надходить від імені "СБУ або ЗСУ". Ба більше, у повідомленні називають час – 19:00, коли начебто мають обстріляти територію невизнаної республіки.

Раніше Ескалація відбувалась давно, – Санду про ситуацію у Придністров'ї

Повідомлення надсилають начебто від імені "СБУ" або "ЗСУ"

"Служба безпеки України" наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, "Збройні Сили України" не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження,

– мовиться у фейковому повідомленні.

Ці повідомлення активно висвітлюють у російських пропагандистських ЗМІ. У Міноборони запевнили: Україна не має нічого спільного з подібними провокаціями.

Подібні провокації – справа рук Росії

Схожі фейки та інциденти – справа рук російських спецслужб. Провокація спрямована проти Молдови та України.

Ось такі повідомлення отримають у "ПМР" / Зображення ГУР Міноборони

Що відомо про ситуацію у "ПМР": останні новини

Протягом останньої доби на території невизнаної республіки пролунали кілька вибухів: зокрема, були зруйновані вишки, через які транслювали російські радіоканали. Так само, "влада" повідомляла про атаку на аеродром поблизу Тирасполя.

Так званий "президент" "ПМР" побачив у цих провокаціях "український слід". Рівень терористичної загрози підняли до червоного.

Президентка Майя Санду назвала події "результатом внутрішньої боротьби між місцевими силами".

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