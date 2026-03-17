Росія хоче запускати 1000 дронів на добу, – Зеленський

На сьогодні російська армія запускає по 350 – 500 БпЛА щодня. Проте, це не кінцева мета ворога.

Росія хоче почати запускати по Україні 600 – 800 дронів на добу у 2026 році. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Post.

Як протидіяти тисячі російських дронів?

Росія зменшує виробництво ракет та концентрується на фінансуванні дронів.

Сьогодні російська атака по Україні – це 350 – 500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600 – 800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2 – 3 тисяч перехоплювачів, не менше,

– заявив Зеленський.

Водночас президент України нагадав, що вартість дрона-перехоплювача становить близько 3 - 5 тисяч доларів.

Тобто на один "Шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до Patriot коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу - 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо,

– зазначив він.

До слова, у розмові з журналістами Зеленський заявив, що Україна готова допомогти США у протидії загрозі іранських безпілотників та вже запропонувала відповідну підтримку.

Його заяви пролунали на тлі закликів Дональда Трампа до союзників забезпечити безпеку в районі Ормузької протоки, тоді як у Білому домі зазначили, що США не потребують додаткової допомоги у сфері протидії дронам.

