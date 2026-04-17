Росія готується масовано атакувати Україну сім разів на місяць, – Сибіга
17 квітня, 12:30
Росія готується масовано атакувати Україну сім разів на місяць, – Сибіга

Софія Рожик

За даними української розвідки Росія готується до масованих атак по Україні сім разів на місяць. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п'ятницю, 17 квітня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під масованою атакою мається на увазі запуск щонайменше 400 БпЛА та 20 ракет.

За даними нашої розвідки, вони (росіяни, – 24 Канал) готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць, 
– сказав Сибіга.

Попри це, він наголосив, що українській ППО вдається знищувати до 90% повітряних цілей.

 