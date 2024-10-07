Росія готує можливу провокацію на Мозирському НПЗ: у ЦПД сказали, що про це свідчить

На Раді керівників органів безпеки та спецслужб СНД заговорили про міжнародний тероризм. Директор російського ФСБ Бортніков заявив, що НАТО нібито змушує Україну втягнути у війну інші країни, зокрема, Білорусь.

Ймовірно, це може свідчити про підготовку Росії до провокації на Мозирському НПЗ. Про це пише голова Центру протидії інформації Андрій Коваленко.

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Що свідчить про підготовку до провокації у Мозирі

55 засідання Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД пройшло в казахстанській Астані 3 – 5 жовтня. Там зібралися представники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Узбекистану, а також Виконавчого комітету та Антитерористичного центру СНД.

Там обговорювали нелегальну міграцію, кіберзлочинність, наркобізнес, а ще – міжнародний тероризм.

Директор ФСБ Бортніков заявив, що НАТО нібито "штовхає Україну" до терористичної війни і хоче втягнути в конфлікт Білорусь, Молдову, країни Балтії та Польщу. Така заява Бортнікова цілком прогнозована – Росія готує можливу провокацію на Мозирському НПЗ,

– повідомив голова ЦПД.

Він також нагадав, що нещодавно один із російських "Шахедів" впав поблизу Мозиря. Влада Білорусі хотіла це приховати, але про цей інцидент стало відомо завдяки камері спостереження на одному з будинків. Власниця помешкання виклала момент удару у соцмережі, а згодом її за це затримали.

"Також Росія знову використала міжнародну трибуну для дискредитації України та Заходу, але також цікаво, що Бортніков визнав, що напад на "Крокус Сіті Холл" був справою ІДІЛ, що спростовує попередні звинувачення України в причетності до цього інциденту", – зауважив Коваленко.