Кремль готується, щоб українці на ТОТ та у Росії голосували на українських виборах, – Зеленський

Росія хоче, аби українці, які перебувають на тимчасово окупованих та російській територіях голосували на українських виборах або референдумі. Влада країни-терористки навіть почала підготовку до цього.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час онлайн-інтерв'ю журналістам, передає 24 Канал.

Навіщо Росії вибори в Україні?

Зеленський заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки, яка встановила, що Росія хоче зробити все, щоб у громадян України була можливість голосувати.

Тож глава держави наголосив на важливості, аби всюди була присутність спостерігачів.

Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть – обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів,

– пояснив президент.

Він зауважив, що Росії все одно, як довести "нелегітимність української влади".

Зеленський також наголосив, що країна-терористка сама є нелегітимною, а тому не має права давати подібні сигнали.

В Україні можуть провести референдум