У ГУР назвали найбільш реальні військові загрози з боку Росії для НАТО та їхні терміни

Наразі українська розвідка вважає, що найбільш реальними для НАТО є так звані асиметричні загрози зі сторони Росії – гібридні операції. Адже ще з весни країни Альянсу потерпали від невідомих дронів.

Про це розповів інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як НАТО готується до війни з Росією

Лише тепер Румунія та Польща почали збивати хоча б деякі із цих цілей.

"Тепер в інформаційному просторі поширюються наративи з дискредитацією "натівського" озброєння", – водночас додав Скібіцький.

Також у країнах НАТО набирають обертів лояльні до Москви політичні рухи та громадські об'єднання.

Це все гібридні заходи, які проводить Росія. Але якщо подивитись у теорію та історію, вони, зазвичай, передують бойовим діям. Тобто це один з індикаторів, який може вказувати на підготовку до конфлікту,

– зазначив розвідник.

За його словами, Росія готується до війни з країнами НАТО до 2030 року.

Альянс теж відкрито говорить про те, що до того часу зможе проводити більш активні військові дії щодо країн-членів НАТО.

Тож цим державам доводиться корегувати бюджет, проводити заходи бойової підготовки, розгортати підприємства ОПК, навчання, спрямовані на підготовку до військового конфлікту з використанням сучасних підходів.