"Образ перемоги" для "спокійної більшості": Кремль вже готує чиновників до завершення війни

У Підмосков'ї відбувся традиційний семінар для віцегубернаторів, за організацію якого відповідає адміністрація Путіна. На з'їзді, зокрема, підіймалася тема роботи з "образом перемоги".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія готується до завершення війни

Так, однією з найважливіших тем семінару віцегубернаторів стала робота з "образом перемоги" та громадською думкою щодо тих, хто повертається з "СВО".

Зауважується, що адміністрація Путіна виходить із того, що кінець війни "буде і до нього треба бути готовим". Зокрема, чиновникам роз'яснювали, що майбутні результати Росії мають розцінюватися у суспільстві як перемога. Хоча вже зараз різні групи населення сприймають кінець війни по-різному: для "розсерджених патріотів" вона означає одне, для "лібералів" зовсім інше.

Саме тому адміністрація Путіна радить орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена досягненням "позначених президентом цілей". Йдеться про такі пункти, як "денацифікація" та "демілітаризація" України. Окрім цього, серед так званих цілей згадується "збереження за Росією нових територій".

У Путіна вважають, що саме цю "спокійну більшість" потрібно зберігати та розширювати її межі.