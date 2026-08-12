Путін бажає воювати вічно: чи є щось, що здатне його зупинити

Путін не демонструє готовності завершувати війну проти України. Виглядає, що кремлівський диктатор розраховує продовжувати агресію стільки, скільки дозволятимуть його можливості.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що для російського диктатора війна має ідеологічний та імперіалістичний характер. За його словами, ключовим питанням є не те, скільки років Путін готовий воювати, а наскільки його оточення погодиться й надалі підтримувати такі плани.

Що дозволяє Путін воювати

Андрій Городницький зазначив, якби російський президент керувався логікою, то український опір і удари по території Росії могли б давно змусити його відмовитися від агресії. Однак поведінка Кремля свідчить про інше.

Путін прагне знищити Україну та продовжуватиме робити це, доки матиме ресурси. На це також можуть вказувати плани Росії щодо подальшої мобілізації та активізації економіки для забезпечення війни.

Політичний експерт вважає, що не варто сприймати серйозно прогнози про конкретні роки завершення війни – 2027, 2028 чи 2030. Ніхто не може точно сказати, коли бойові дії припиняться.

Політичний експерт про ситуацію у Кремлі: відео

Однак можливості вести війну не є безмежними, і саме це може стати визначальним фактором.

За словами Городницького, варто звернути увагу на роль інших держав, які підтримують Москву. Важливо, наскільки довго російська влада та її оточення будуть готові витрачати ресурси на війну й жити в умовах обмежень.

Питання в тому, наскільки оточення Путіна готове підтримувати його в цих божевільних планах. Ось це головне,

– наголосив політичний експерт.

Крім того, він додав, якщо російська еліта буде готова відмовлятися від нормального рівня життя, спрямовувати всі доступні ресурси на війну та підтримувати політику Кремля, то Росія зможе продовжувати агресію значно довше.