Росія хоче допитати Олексія Навального у Німеччині. Москва планує відправити відповідний запит на допит згідно з Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Те, як поводиться Росія, можна оцінити лише як поганий анекдот. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог та соціолог з Німеччини – Ігор Ейдман.

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Він наголосив, що вимоги РФ допитати Навального – це абсурд. "Можете собі уявити, наприклад, щоб СРСР після вбивства Троцького в Мексиці за наказом Сталіна вимагав би у мексиканської влади доступу до матеріалів слідства, прямого контакту з вбивцею?", – додав Ейдман.

Росія тут – не нейтральна сторона, яка має право вимагати, аби їй надавали інформацію. Російська влада – головний підозрюваний в отруєнні Навального,

– підкреслив політолог.

Й пригадав також отруєння Литвиненка, Скрипалів та катастрофу літака рейсу MH-17. "Тут практично вина Росії була доведена, зокрема британським судом", – зауважив Ейдман.

Тому, за його словами, жалюгідні спроби російської влади щось вимагати від Німеччини інакше як анекдот в країні не не сприймають. Адже всі чудово розуміють, хто стоїть за цим злочином.

"Наведені численні докази цьому, зокрема зроблена експертиза отруйної речовини. Висновок однозначний – його могло виготовляти лише саме за наказом керівництва країни в лабораторіях Міноборони, яке контролюється військовою розвідкою.

Довідка. Німецька експертиза виявила в крові опозиціонера отруту "Новачок". Саме цією речовиною у 2018 році виявили в крові російського розвідника Скрипаля та його доньки. Британські спецслужби дослідили, що "Новачок" виготовляли на двох заводах у Росії.

Чи погодиться Німеччина на вимоги Росії

Ейдман запевнив, що немає жодних правових лазівок, за яких Німеччина б дозволила РФ допитати опозиціонера. Натомість важливою є поведінка самого Навального. Експерт не виключає, що він сам погодиться на допит, коли стан його здоров'я покращиться.

Він людина смілива, йому нічого приховувати. Можливо, він саме захоче дати свідчення російським слідчим. Аби позбавити їх якихось формальних підстав не відкривати справу,

– припустив експерт.

Й наголосив, що Кремль не зможе вдатися до жодних дій на території Німеччини всупереч бажанням отруєного. Крім цього, країна може надати йому політичний притулок. Але, скоріш за все, Навальний про це не проситиме і за першої можливості захоче повернутися в Росію.

Отруєння Навального: що відомо

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. У Томську він знімав відеорозслідування корупції серед депутатів "Єдиної Росії".

Політика госпіталізували, пізніше він впав у кому. Російські лікарі відкинули версію отруєння і заявили, що нібито аналіз крові Навального не виявив слідів отрути.

Після численних прохань дружини та прихильників, опозиціонера вивезли на лікування до Берліна. Навальний отримав охорону та захист з боку німецької влади.

Німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". А німецькі ЗМІ повідомили, що його отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.

7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. Стан опозиціонера покращився. Охорону німецької клініки "Шаріте" посилили, щоб запобігти подальшим спробам замаху на нього.

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