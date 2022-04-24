Росія хоче наступати на Кривий Ріг з Херсонщини: місто готове до захисту

Апетити Росії у загарбанні нашої території зростають кожного дня. Але ЗСУ їм швидко дають гідну відсіч.

Тепер росіяни схоже, що готуються до ймовірного наступу на Кривий Ріг. Про це повідомив голова міста Олександр Вілкул.

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Ворог збирає наступальне ударне формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається,

– каже він.

За словами Вілкула, плани ворога відомі й місто готове до будь-якого розвитку ситуації.

Зокрема, готовий гарнізон міста, всі військові частини. Також для захисту збудували глибокоешелоновану оборону та багатоступеневі укріпрайони.

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