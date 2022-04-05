Росія хоче переконати увесь світ, що України не існувало: історичне спростування фейку

Росія намагається переконати увесь світ в тому, що України як держави ніколи не існувало. Цей вкид вони пробують роками вкорінити в голови як своїх громадян, так і всього світу.



Міністерство культури та інформаційної політики та SPRAVDI нагадали, що поки в Москві поклонялись царю, Україна вже заклала основи суверенної, вільної та цивілізованої країни.

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Там зауважили, що ще у 1710 році українець, гетьман Пилип Орлик створив першу в Європі модель вільної та незалежної держави.

Мовиться про Конституцію Пилипа Орлика. У ній було прописано поняття "вільного народу", основи демократії та правосуддя, антикорупційні та соціальні засади.

Наше прагнення до свободи не розбомбити та не затоптати чоботами величезних армій,

– мовиться у публікації.

Історичне спростування фейку / Фото SPRAVDI

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