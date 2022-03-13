Росія хоче переодягти білоруську армію у свою форму і відправити її на війну, – Данілов

Росія планує спецоперацію, у межах якої хоче переодягти білоруських військових у свою форму і відправити їх воювати проти України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в етері марафону українських телеканалів. За словами посадовця, українські війська готові до такого розвитку подій.

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Вмовити білорусів на таку "авантюру" терористам поки не вдається

Олексій Данілов зазначив, що нині Росія намагається одягти свою військову форму на білоруських військових, втім не всі поспішають на таке погоджуватись.

Частина з них (білорусів – ред. 24 канал) відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ Росії і ті спецслужби, які там є на території, вмовляють білорусів переодягнутись у російську форму і по російських лекалах заходити в Україну,

– повідомив Данілов.

Секретар РНБО попередив, що якщо на території України все ж вдасться знайти білоруських військовослужбовців, вони отримають таку ж відсіч, яку нині відчувають росіяни з чеченами. Разом з тим Данілов наголосив, що розділяє росіян і чеченів, оскільки це два зовсім різних народи.

"Чечени сьогодні виконують ту функцію, яку раніше виконували НКВДисти. Коли якщо хтось відступав, вони стріляли їм у спину. Той випадок, який вчора трапився на території Київської області, коли чечени застрелили 12 росіян – це ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – додав Данілов.

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