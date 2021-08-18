Росія хоче підкласти свиню Україні напередодні Дня Незалежності

Операція "Північний потік – 2" напередодні Дня Незалежності України. Росія, традиційно, в рамках інформаційної війни реалізує пропагандистські проєкти проти тих чи інших країн напередодні знакових дат. Далі читайте російською.

В первую очередь, чтобы значительно снизить их значение и отвлечь внимание общественности от главного, на второстепенное или даже третьестепенное. А с учетом того, что зачастую это второстепенное и третьестепенное и вовсе является манипуляциями, то в принципе значения оно никакого не должно иметь, но…

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Но, ко Дню Независимости Украины Россия решила реализовать подобное ИПСО, которое призвано как деморализовать общество накануне празднования, так и отвлечь его от знакового события. И речь в данном случае идет о сообщении, про завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" к 23 августа, то есть, за день до главного праздника Украины.

Не стоит быть прорицателем, чтобы понять – это спланированный информационный вброс, направленный на деморализацию общества именно накануне праздника. Но, все же, несмотря на очевидность вброса как такового, следует углубиться в его суть, для, скажем так, практического изучения.

Сообщение о завершении "Северного потока – 2" к 23 августа прозвучало во вторник, 17 августа, в сюжете немецкого телеканала Deutsche Welle. Но, при этом, в сюжете не принимало участие ни одно официальное лицо, которое эту дату озвучивало и подтверждало. То есть выходит, что, скажем так, прозвучало все в формате "по информации журналистов" или нет?

На самом деле не совсем так, ведь накануне глава российского МИД Сергей Лавров сообщал о том, что строительство трубопровода завершено на 99%. И на фоне этого заявления, так же появившейся информации об оставшихся для прокладки 15 километров маршрута и выстрелил Deutsche Welle.

То есть, совокупно звучащие нарративы и запускаемые в наше информационное пространство посредством, увы, но опять-таки украинских и порою вполне адекватных СМИ, которые в свою очередь ссылаются на немецкое издание, осветившее тему в режиме – по сообщениям источника, на самом деле под собой имеют не так уж и много оснований. Да и сама синхронность посылов Сергея Лаврова и журналистов так же вызывает недвусмысленный вопрос.

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Отмечу, что для Российской Федерации вопрос "Северного потока – 2" крайне болезненный. Еще в 2019 году Алексей Миллер обещал запустить поставки газа по "Северному потоку – 2" до конца 2019 года. Затем, Владимир Путин лично обещал начать поставки газа по российской трубе в I-м квартале 2020 года. После этого заявления министр энергетики РФ Александр Новак, подчеркивал, что новый газопровод планируется запустить до конца 2020 года. Затем озвучивался новый срок – I-й квартал 2021 года.

В I-м квартале 2021 озвучили срок запуска - лето 2021. А буквально на прошлой неделе в интервью газете "Известия" депутата "Альтернатива для Германии", входящего в комитет Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре, заявил, что эксплуатация газопровода "Северный поток – 2" начнется до конца текущего года.

Сколько было сделано обещаний и ни одно из них до сих пор не выполнено. И это обстоятельство очень сильно нервирует Кремль.

В действительности же, 15 километров трубопровода это не такое уж и большое расстояние, как может показаться, да и сам факт завершения его строительства в ближайшее время уже давно очевиден. Вот только, несмотря на незначительные расстояния, сроки для завершения прокладки оставшихся считанных километров России нужны несравнимо большие. То есть, по сути, Россия попросту может не завершить укладку к 23 августа, но обязательно с помпой и придыханием, во всеуслышание об этом объявит.

Во-первых, если в качестве трубопровода со стороны Германии можно быть уверенным, то участок проложенный Россией вызывает сомнения. Ведь, как известно, технические и технологические процессы в России за последние десятилетия значительно деградировали и регулярные аварии на газотранспортных сетях этой страны стали обыденностью. А потому, запуск "Северного потока – 2" может выявить огромное количество недостатков и дефектов данного долгостроя.

если в качестве трубопровода со стороны Германии можно быть уверенным, то участок проложенный Россией вызывает сомнения. Ведь, как известно, технические и технологические процессы в России за последние десятилетия значительно деградировали и регулярные аварии на газотранспортных сетях этой страны стали обыденностью. А потому, запуск "Северного потока – 2" может выявить огромное количество недостатков и дефектов данного долгостроя. Во-вторых, в Сенате и Конгрессе США продолжают кипеть страсти по российской трубе, и не исключено, что они выльются в новый пакет санкций, вопреки позиции в Овальном кабинете. Пакет санкций, против которого не пойдет ни один покупатель газа, намеревавшийся закупать голубое топливо именно из "Северного потока – 2".

Но, в настоящее время куда более актуальный совсем другой вопрос – даже если строительство и будет завершено, то когда начнутся поставки? И для актуальности такого вопроса есть весомые причины.

А потому, очень важно понимать, что актуальность завершения строительства российской трубы, как таковая, уже давно потеряна. Куда важнее сам факт начала поставок.

Понятное дело, что Россия пытается подложить свинью Украине на День Флага и накануне Дня Независимости. Но, на эту свинью могут повестись лишь люди, ведомые и лишенные критического мышления, не оценивающие ситуацию здраво, а задорно несущиеся за пожарными машинами с высунутым языком.

И следует понимать, что накануне государственных праздников Украины в наше информационное пространство будет инфильтрировано ещё множество ИПСО. Цель России – праздник Украине испортит, на всех возможных уровнях.