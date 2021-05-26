Росія хоче посадити Україну на електричний стілець, – нардепка про імпорт електроенергії

Нацкомісія з енергетики та тарифів України заборонила імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року. Таке рішення є правильним, адже Україна повинна уникати зв'язку з країною-агресором.

Таку думку висловила нардепка зі "Слуги народу" Людмила Буймістер. Вона наголосила, що енергетична сфера – найзапекліше поле бою у гібридній війні з Росією.

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"Росія намагається посадити Україну на електричний стілець, який буде дуже нагадувати ту "газову голку", з якої ми дуже довго виходили. Ми заплатили за це високу ціну – Донбас і анексію Криму", – сказала Буймістер.

Вона запевнила, що наслідки від імпорту електроенергії з Росії і Білорусі є значно більшими, ніж фінансові розрахунки, які є з цими країнами.

Забороняти чи не забороняти імпорт з цих країн – не може бути не політичним питанням. Це наш вибір – або приєднатися до європейської електромережі, або визнати, що ми не йдемо в Європу,

– підсумувала нардепка.

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