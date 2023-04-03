Російська ядерна зброя у Білорусі: у Польщі відповіли, на який крок готові піти

Росія збирається розмістити ядерну зброю у Білорусі. Окупанти зазнали нищівної поразки на полі бою, і тепер Володимир Путін знову вдається до шантажу. Польща, яка сусідствує з Білоруссю, заявила про готовність взяти більшу участь у ядерному стримуванні НАТО.

Раніше Лукаш Ясіна – глава МЗС Польщі – заявив, що Росія намагається все більше втягнути офіційний Мінськ у кремлівську військову машину. Окрім того, це – ще сильніше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України.

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Польща готова на крок у відповідь

Весь цивілізований світ засуджує рішення Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Яцек Сівера – керівник Управління національної безпеки Польщі – вже заявив, що його країна готова взяти більшу участь у ядерному стримуванні НАТО.

Польща потенційно буде готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність,

– наголосив Сівера.

Він додав, що, зокрема, це може передбачати появу літаків, які можуть нести "спеціальне озброєння".

Раніше генсек Єнс Столтенберг оцінив ядерне стримування НАТО як ефективне. Він зауважив, що Альянс не дозволить себе залякувати, а будь-яке використання ядерної зброї матиме важкі наслідки.