Російські війська намагаються просунутися в напрямку Покровська, використовуючи невеликі групи бійців і дезінформацію. Їхня мета – хоча б символічно потрапити до міста та заявити про його захоплення.

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко розповів 24 Каналу, що окупанти вводять солдатів в оману, переконуючи, що ті йдуть на вже зачищені позиції. За його словами, така тактика допомагає російському командуванню підтримувати мотивацію попри значні втрати.

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Як окупанти просуваються до Покровська?

За словами Павла Гвозденка, ворог діє невеликими групами або поодинці, що ускладнює контроль їхнього переміщення. Спочатку вони закріплюються на певних позиціях, а згодом до них приєднуються нові підрозділи.

Часто буває так, що вони заходять, закріпляються на певних позиціях. Потім до них за 1 - 2 дні підтягується ще хтось, і вони знову накопичуються,

– пояснив він.

Він зазначив, що така тактика дозволяє росіянам, попри значні втрати, поступово просуватися вперед.

Дезінформація як інструмент російського командування

Павло Гвозденко розповів, що російська пропаганда активно вводить власних солдатів в оману. Їм повідомляють, що штурмові підрозділи вже зачистили територію, і залишилося лише зайняти позиції без бою.

Вони дезінформують своїх бійців, кажуть, що: вийди, ідіть туди, там вже все нормально, наші штурмові підрозділи все там очистили,

– зазначив він.

За його словами, більшість тих, хто просувається під таким прикриттям, гине, але частині вдається закріпитися. Це створює картинку просування для ворожої пропаганди, яка подає це як значне досягнення.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Для чого росіянам потрібне символічне "захоплення" міста?

Гвозденко пояснив, що безпосередньо захопити Покровськ ворог не здатен, адже бої за великі міста тривають довго і супроводжуються величезними втратами. Натомість вони намагаються завести хоча б невелику групу в місто, підняти прапор і заявити про "перемогу".

Бажано, щоб це була будівля, відома всім, особливо якщо вона в центрі міста. Вони прозвітують і скажуть: ми захопили Покровськ, і цього буде достатньо,

– зазначив він.

За його словами, така тактика використовується для створення гучних інформаційних приводів. Подібним чином росіяни діяли біля Часового Яра, коли кілька разів заявляли про його захоплення, хоча це не відповідало дійсності.