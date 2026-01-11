Зірвано спроби Росії створити плацдарм для наступу на Суми, – Сили оборони

Росія намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь на Сумщині. Потенційно це могло б загрожувати наступом на Суми.

Втім, Силам оборони вдається успішно зривати усі спроби ворога. У 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ розповіли про ситуацію на цьому напрямку, передає 24 Канал.

Що відбувається на Північно-Слобожанському напрямку?

Військові розповіли, що росіяни періодично здійснюють штурмові дії та нарощують активність безпілотних систем на деяких ділянках Північно-Слобожанського напрямку.

"Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги", – кажуть у 78 бригаді.

Проти її підрозділів діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку Росії.

Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем,

– заспокоюють військові.

