Росія хоче повернути "кордони СРСР", і загроза є не тільки для Балтії, – адмірал Драгоне з НАТО

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне, вищий військовий чиновник НАТО, переконаний: Росія не відступить. Москва буде тільки нарощувати свою військову потужність, і загрози є не лише для країн Балтії.

Про це він розповів в інтерв'ю. Але, за словами Драгоне, є різниця між заявами Трампа і реальним станом речей. Хто б що не казав, усі 32 країни НАТО продовжують підтримувати Україну.

Чи правда, що Росія хоче відродити СРСР?

Адмірал висловився досить дипломатично, та водночас чітко. Журналісти запитали його, чи є якісь короткострокові або середньострокові безпосередні загрози з боку Росії щодо Європи. І якими можуть бути ці загрози – пряме вторгнення, як в Україні в 2022 році, чи гібридні сценарії, як у 2014 році.

Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Я маю на увазі період до розпаду СРСР. Тож я надаю вам самим зрозуміти, хто може стати ціллю,

– відповів Драгоне.

Він уточнив, що мова не тільки про країни Балтії.

"Ми націлені на самооборону, стримування і захист на 360 градусів. Ми присутні в Арктиці, на Сході й уважно спостерігаємо за ситуацією на Півдні", – додав адмірал.

Він також прокоментував заяви самих країн Балтії про те, що ті не бачать загроз від Росії зараз.

Я думаю, саме вони краще за всіх відчувають ситуацію. Тому я їм довіряю. Це ті люди, які безпосередньо відстежують розвиток обстановки. Вони перебувають на лінії фронту. Ніхто не може дати нам більш точну пораду та інформацію, ніж вони,

– пояснив Драгоне.

Важливо! Джерела 24 Каналу в офіційних органах Естонії вважають, що зараз безпосередньої загрози для Балтії немає. А заяви про можливий напад Росії незабаром – дезінформація.

Загалом Драгоне сказав, що загроз для НАТО дві – це Росія та терористичні групи. В НАТО обіцяють протистояти обом, розвиваючи свої можливості – тобто все те, що Альянс "планує закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі".

Безумовно, Росія (це загроза) – номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів,

– сказав адмірал.

Що відомо про можливий напад Росії на НАТО в квітні 2026?

19 квітня Володимир Зеленський припустив, що Росія може напасти на країни Балтії. Про це може свідчити обмеження інтернету та соцмереж у Росії – можливо, ворог готується до масштабної мобілізації.

20 квітня в Естонії досить гостро відреагували на цю заяву. Там сказали, що Зеленський "залякує країни Балтії і транслює кремлівський наратив".

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив несподівані заяви Естонії в ефірі 24 Каналу. За його словами, країна хоче гарантій від Кремля, що Росія не нападе. Але так не працює.

Тим часом Дональд Туск 24 квітня сказав, що Росія може напасти на НАТО найближчими місяцями. І прем'єр Польщі не впевнений, що НАТО захистить східні кордони Європи.

На початку квітня Інститут вивчення війни (ISW) написав, що Москва послідовно створює інформаційні та політичні передумови для можливої агресії проти країн Балтії. Наприклад, "зачепитися" за дозвіл Балтії для українських дронів діяти в їхньому повітряному просторі.

24 квітня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід оголосив Росії відкриту війну, а Україна є "вістрям" цього процесу та "геополітичним тараном".

Напередодні, 21 квітня, воєнна розвідка Нідерландів визнала Росію головною загрозою для миру в Європі.