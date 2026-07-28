Росія хоче озброїти зерновози кулеметами та мобільними ракетними установками, – Bloomberg

Росіяни намагаються протидіяти атакам українських дронів на вантажні судна в Азовському морі. Зокрема, чиновники пропонують озброїти зерновози кулеметами та мобільними ракетними установками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Який спосіб вигадали росіяни?

Військові та транспортні відомства Росії вже ведуть переговори із зернотрейдерами та власниками суден щодо захисту вантажів, які виходять через Азовське море.

Зазвичай через цей маршрут проходить близько чверті російського експорту зерна, однак останні два тижні торгівля була призупинена через удари по портах, суднах та іншій морській інфраструктурі.

За даними Bloomberg, Москва рекомендує тимчасово оснащувати балкери "всім необхідним" – від бронепластин і мішків із піском до сіток для захисту від дронів та позицій для великокаліберних кулеметів. На першому етапі маршруту судна також супроводжуватимуть військові, озброєні автоматами Калашникова.

Ці пропозиції демонструють загрозу, яку українські безпілотники становлять для багатомільярдної російської торгівлі зерном. Атаки вже обмежують експортні доходи Росії та завдають шкоди прибуткам фермерів у розпал сезону збору врожаю,

– йдеться в матеріалі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський флот може забезпечувати захист цивільних суден країни. Він також згадав слова Володимира Путіна, який раніше заявив, що атаки на торговельні судна слід розцінювати як "акти піратства".

Водночас Пєсков визнав, що встановлення озброєння на цивільних кораблях заборонене міжнародним правом.

Як повідомляє Bloomberg, деякі судновласники й трейдери скептично оцінюють ефективність пропозицій росіян, а частина учасників ринку попереджає, що такі заходи можуть виявитися надто дорогими.

За даними аналітичної компанії Logistic OS, рух цивільних суден у російських портах Азовського моря наразі повністю припинений. Дослідницька компанія SovEcon оцінює, що Росія може щомісяця втрачати від 0,5 до 1,5 мільйона тонн експорту зерна, якщо обмеження на судноплавство в Азовському морі збережуться.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) також повідомив, що Росія почала формувати спеціальні підрозділи безпілотних систем у складі військово-морського флоту після серії успішних атак українських дронів. Нові полки мають захищати кораблі та військово-морські об'єкти у Чорному й Азовському морях.