Чому Росія істерить через форму збірної України: трансляція нічного шоу Кудімової та Овдієнка

Протистояння Росії з Україною триває і набирає воно обертів у доволі неочікуваному питанні – спортивному. Москва не може заспокоїтись через нову форму української збірної, зокрема через гасло "Героям слава".

Росія вважає це політичним висловом. На скандал відреагувала УЄФА і зобов'язала цю частину гасла прибрати з одягу гравців. В результаті, збірна України вирішила зробити вигуки "Слава Україні" та "Героям слава" офіційними футбольними символами України.

До слова УЄФА погодила новий дизайн форми збірної України на Євро-2020

Чим же закінчиться епопея з футбольним екіпіруванням збірної України та яких ще сюрпризів чекати від Росії Дарія Кудімова та Артем Овдієнко обговорять в ефірі нічного шоу "6/9".

Окрім цього, автори програми проаналізують й інші гучні події тижня. Зокрема, "плівки Медведчука", до ефіру долучиться журналіст Bihus.Info Денис Бігус, а також розвал партії "Голос", який прокоментує сам Сергій Притула, який нещодавно вийшов з партії.

Не залишимо без уваги й головну подію у світі – зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом 16 червня у Женеві. Пряма трансляція програми "6/9" відбудеться на ютуб каналі 24 каналу 11 червня о 22:00. Ви можете залишати свої запитання у чаті і ми обов'язково озвучимо їх в ефірі. Не пропустіть!

Дивіться пряму трансляцію "6/9" на 24 каналі: