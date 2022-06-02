Росія ізолюється дедалі більше, це сучасний Радянський Союз, – економіст

Санкції, які наклали на Росію після повномасштабного вторгнення в Україну, щодня все більше ізолюють її від світу. Ця країна все більше стає схожа на Радянський Союз.

Про це 24 каналу розповів колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта.

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Не варто очікувати, що Росія завтра впаде

Експерт каже, що Росія все більше ізолюється від світової економіки та все більше стає схожою на Радянський Союз.

Але це не означає, що країна-агресор завтра впаде. Вона зараз буде судитися. Теоретично Росія може аргументувати, що їй просто не дали заплатити за борги. Це їх послабить, але я б застеріг від ілюзій, що Кремль завтра впаде через дефолт,

– пояснив Кухта.

За його словами, Росія не впаде від того, що зараз американці не дають заплатити за державними облігаціями.

"Вони не зможуть залучати гроші з ринку, вони стають все більш токсичними, це заганяє їх у безвихідь, але, на жаль, це не їх не знищить просто завтра", – запевняє він.

Щодо відключення банків Росії від SWIFT

Кухта вважає, що росіяни живуть в сучасній версії Радянського Союзу, де діє пропаганда.

"Три банки, які відключили від SWIFT, тепер викреслені з світової фінансової системи. Це тепер не банки, а щось на кшталт Сбербанк СРСР", – додав він.

Але, на думку економіста, допоки хоч один банк там залишається підключеним до SWIFT, то всі інші можуть йти через нього. Тому повністю система не ізольована.

Навіть якщо їх повністю відключать, то вони підуть через якийсь Іран чи Китай, будуть знаходити виходи. Не буває такої кулі, яка б вбила цього оборотня одразу,

– наголосив Кухта.

Росія ізолюється, сучасний Радянський Союз, – Кухта



До слова, дефолт за зовнішніми фінансовими зобов'язаннями почав ще більше загрожувати Росії, відколи Сполучені Штати Америки прийняли рішення не продовжувати ліцензію, що дозволяла Кремлю здійснювати виплати за своїм державним боргом у доларах попри впровадженні проти країни-агресорки санкції.

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