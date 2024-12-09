Росія втратила військові бази у Сирії: аналітики ISW припустили, які це матиме наслідки

Втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для Росії. Зокрема, це може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці й поставить під сумнів вплив Москви на африканські авторитарні режими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

До теми Сирійські повстанці ввійшли до Тартуса та Латакії, де розташовані російські бази

Чому втрата баз у Сирії серйозна проблема для Росії

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Росія використовувала свою військово-морську базу в Тартусі для демонстрації сили в Середземному морі. Зокрема, це дозволяло Кремлю загрожувати південному флангу НАТО та пов'язувати свої чорноморські активи із Середземним морем.

Втрата баз у Тартусі, ймовірно, серйозно вплине на логістичну підтримку, її зусилля щодо поповнення запасів та ротацію для операцій Росії в Африці. Особливо будуть ослаблені операції Росії та проєктування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

В ISW додають, що Росія могла б спробувати компенсувати втрати. Так, Кремль міг би посилити свою присутність у Лівії чи Судані, проте відсутність офіційних угод з цими країнами та слабка інфраструктура ускладнюють такі плани.

Крах режиму Асада і нездатність Москви його зберегти завдасть значної шкоди глобальному іміджу Росії як надійного союзника, а також поставить під питання її вплив на африканські авторитарні режими, які Росія прагне підтримувати, і її ширшу геополітичну мету – позиціювати себе як глобальну наддержаву,

– наголосили аналітики.

Раніше в ГУР МО підтвердили, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Так, 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту Росії.