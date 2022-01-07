Росія каже, що США не мають права оцінювати законність введення військ ОДКБ у Казахстан

Росія нахабно заявляє, що Захід не має ніяких підстав перевіряти, чи ОДКБ законно ввело війська у Казахстан. Мовляв, країни, які не входять до організації, не повинні її контролювати.

Ініціатором "миротворчої місії" була влада Казахстану і вона нібито має вирішувати, скільки військовим ОДКБ залишатись в країні. Про це заявив заступник очільника Ради федерації Росії Костянтин Косачов.

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Бойовики з Близького Сходу серед протестувальників

Російський чиновник каже, що протест почався спонтанно, але потім ситуація стала розвиватися за іншим сценарієм. Він безпідставно заявив, що у лавах протестувальників нібито з'явилися бойовики, які проходили підготовку на Близькому Сході.

Водночас він запевнив, що у разі звернення Казахстану по гуманітарну допомогу, Росія та інші країни ОДКБ її нададуть.

Думка США про військових ОДКБ у Казахстані

Під час мітингів траплялися ситуації, коли казахські силовики відмовлялися йти проти народу і стріляти, а навпаки – підтримували їх. Тому й була необхідна військова "допомога від Путіна". Якби не сторонні війська і сам очільник Кремля, то протести ймовірно не вдалось придушити силою.

Білий дім сумнівався у законності введення військ ОДКБ у Казахстан. Адже на країну не було зовнішнього нападу, лише Токаєв назвав протестувальників "бандформуваннями, організованими зовнішніми силами".

Водночас у Росії іронічно заявляли, що дехто у Вашингтоні не все розуміє і видає це за позицію США.

Що відомо про протести у Казахстані на 7 січня

Ситуація у Казахстані й надалі залишається напруженою. У п'ятницю, 7 січня, президент країни Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ силовикам стріляти на ураження по мітингувальниках.

Киргизстан та Таджикистан таки введуть війська в Казахстан. По всій країні оголосили "червоний рівень терористичної загрози". 9 російських літаків з десантниками та військовою технікою приземлилися в аеропорту в Алмати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тілеуберді. Під час діалогу представник Вашингтона пообіцяв підтримку Казахстану і заявив, що "уряд може сам впоратися з ситуацією". Тобто США не мають наміру втручатися в те, що відбувається в країні.

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