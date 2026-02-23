Шансів немає, – у 33-ій ОМбр розповіли, яке завдання поставили росіянам на Харківщині

На Харківщині тривають бої, зокрема на ділянці поблизу річки Оскіл, де українські військові змушені діяти в умовах морозу та крижаної води. Підрозділи 33 окремої механізованої бригади вийшли на новий для себе напрямок і вже тримають оборону.

Офіцер відділення комунікацій 33 ОМБр Назар Войтенко в ефірі 24 Каналу розповів, що російській піхоті поставлене просте завдання постійно просочуватися малими групами. Водночас, за його словами, шансів закріпитися на цій ділянці в окупантів практично немає.

Росіян кидають у штурми без шансу на відступ

На цій ділянці ворог не готує масштабних механізованих атак, а діє інакше. Малими групами російські військові намагаються знайти слабкі місця в обороні, закріпитися в підвалах чи лісосмугах і поступово просуватися вперед. Така тактика передбачає постійний тиск живою силою без серйозної підтримки техніки.

Інакше кажучи, це зомбі, які ходять по полю бою один, два, три чоловіки й постійно шукають, де просочитися,

– сказав Войтенко.

Він зазначив, що, за свідченнями військовополонених, завдання в російської піхоти максимально просте і цинічне. Їм наказують рухатися вперед, шукати місця для накопичення і чекати подальших вказівок, незалежно від умов чи втрат.

Це просто витратний матеріал. Буквально м'ясо, м'ясні одиниці, яких росіяни не шкодують. Шансу відступити у піхоти немає. Інакше їхні ж товариші стріляють у спину і знищують тих, хто намагається втекти. Для більшості це закінчується летально. Або ми їх знаходимо і знищуємо,

– наголосив він.

Через нестачу провізії та медичної допомоги частина окупантів гине від поранень, обмороження або виснаження. Ті, хто розуміє безвихідь, здаються в полон, адже це для них єдиний реальний спосіб вижити.

Чому росіяни не можуть закріпитися?

Українські підрозділи намагаються перекрити максимальний сектор своєї смуги оборони за допомогою розвідки з повітря. Поле бою постійно контролюється дронами, що дозволяє виявляти навіть малі групи противника ще на підходах або під час накопичення в укриттях. Зокрема, у нічний час важкі безпілотники завдають ударів по зафіксованих упродовж дня точках.

Ми покриваємо поле бою очима в небі, щоб закрити якнайбільший сегмент нашої смуги оборони,

– зазначив Войтенко.

Зимові умови також ускладнюють ворогу маскування. На засніжених полях добре видно сліди пересування, а непідготовлені бліндажі швидко виявляються.

До уваги! На Куп'янському напрямку тривають бої. Українські підрозділи поступово розширюють зону контролю в місті. За словами бійців, більшість малих російських груп гине ще на підступах або після спроб закріпитися. За даними речника ОСУВ Віктора Трегубова, у Куп'янську залишалося близько 30 – 40 російських військових.

Через це спроби просочитися й закріпитися часто завершуються ураженням ще до того, як група встигає облаштувати позицію.

В нічний час наші важкі бомбери залітають на виявлені точки накопичення і знищують їх,

– сказав він.

У таких умовах російські штурмові групи або гинуть, або змушені здаватися в полон. Саме тому реалізувати поставлене завдання і просунутися вперед їм фактично не вдається.

