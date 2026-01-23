Інакше буде проблема, – полковник запасу назвав важливі завдання для ЗСУ на фронті

Росія намагається розширити сухопутний коридор, щоб розгорнути систему ППО та захистити окуповані території від українських ударів. Тому Покровсько-Мирноградський напрямок критично важливий для стримування просування ворога до Дніпропетровської та Запорізької областей.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що утримання Покровська на Донецькому кряжу є ключовим, оскільки втрата цих висот відкриє росіянам шлях далі на захід.

Чи є Покровський напрямок головною ціллю Росії на зиму?

Покровський напрямок, хоч і знаходиться в Донецькій області, фактично є частиною Запорізького фронту. Росія прагне розширити сухопутний коридор на 150 кілометрів, щоб розгорнути систему ППО в районі Бердянська та Мелітополя для захисту південно-східного напрямку, оскільки зараз це неможливо через українську протидію ракетами HIMARS.

Росія намагається розширити сухопутний коридор, захопивши лівобережжя Запорізької області, південно-східну частину Дніпропетровської області та Покровсько-Мирноградський напрямок. Поки Україна утримує цей рубіж, Росія не може розгорнути наступ на Дніпропетровську та північно-східну частину Запорізької області, оскільки українські сили загрожують їм з правого флангу.

Росіяни будуть атакувати Покровсько-Мирноградський напрямок, намагаючись скинути нас з висот Донецького кряжу. Для нас дуже важливо утримувати цю третю лінію оборони, бо якщо вони скинуть нас з висот 200 метрів, то далі поверхня знижується до 50 метрів. Важливо утримувати позиції в районі Родинського, яке знаходиться північніше Мирнограда і є ключовим у цьому напрямку,

– сказав Світан.

У росіян є можливість вийти з Родинського на Покровськ і оточити український гарнізон у Мирнограді, тому проводяться контрнаступальні операції для відновлення втрачених позицій.

Чи намагається РФ повторити сценарій Вугледара під Покровськом?

Останнім часом росіяни повністю витіснили українські сили з Родинського, і зараз необхідно повертатися назад, щоб не допустити розгортання "кліщів" оточення – інакше доведеться відступати, як це було у Вугледарі.

Командири оперативно-тактичного рівня розуміють ситуацію і не дадуть росіянам виконати маневр з Родинського в бік Покровська.

Необхідно утримувати східну частину Запорізького фронту і не допустити просування росіян до Запоріжжя – вони вже знаходяться в 15 – 18 кілометрів у районі Степногірська та обстрілюють південно-східну частину міста армійською артилерією.

Зараз потрібно зосередитися саме на Запорізькому напрямку, оскільки росіяни майже на 100% впевнені, що Україна здасть Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, тому перекинули частину стратегічних резервів на Запорізький напрямок, який є найголовнішим на даному етапі,

– зауважив Світан.

