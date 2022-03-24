Росія з кінця березня знімає обмеження на перетин кордону з Казахстаном і Монголією

Росія з 30 березня знімає обмеження на перетин сухопутного кордону з Казахстаном та Монголією. Раніше такі ж обмеження скасували на кордоні з Білоруссю.

Про це у четвер, 24 березня, повідомили у кабміні РФ, передають російські ЗМІ.

До теми Похоронки з України почали діяти: матері Росії вимагають повернути дітей і перекривають дороги

Обмеження на перетин сухопутного кордону з Росією стосується Казахстану та Монголії. Там заявляють, що обмеження знімають у зв'язку з послабленням ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, що з 18 березня Росія зняла всі обмеження на переміщення громадян з/до Білорусі. Таке рішення почало діяти у рамках Союзної держави.

Цікаво – Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Південних Курил: