Росія з кінця березня знімає обмеження на перетин кордону з Казахстаном і Монголією
24 березня 2022 , 11:03Читать новость на русском
Росія з 30 березня знімає обмеження на перетин сухопутного кордону з Казахстаном та Монголією. Раніше такі ж обмеження скасували на кордоні з Білоруссю.
Про це у четвер, 24 березня, повідомили у кабміні РФ, передають російські ЗМІ.
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Обмеження на перетин сухопутного кордону з Росією стосується Казахстану та Монголії. Там заявляють, що обмеження знімають у зв'язку з послабленням ситуації з коронавірусом.
Нагадаємо, що з 18 березня Росія зняла всі обмеження на переміщення громадян з/до Білорусі. Таке рішення почало діяти у рамках Союзної держави.
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