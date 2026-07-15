Правовий абсурд: росіяни засудили пенсіонера з Токмака через підтримку ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово нав'язують людям свої паспорти, а потім переслідують їх за підтримку України. Одним із таких випадків став вирок пенсіонеру з Токмака, якого засудили до 13 років ув'язнення через донат Силам оборони України.

Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, чому такі вироки не мають законних підстав навіть за російським законодавством. Він також розповів, що може допомогти повернути засуджених українців додому та чому в таких випадках особливо важливі розголос і швидка робота над обміном.

Примусові паспорти і вироки за "держзраду"

Ще перед повномасштабним вторгненням Володимир Путін, Сергій Лавров та інші представники Кремля запевняли, що Росія не збирається нападати на Україну. Уже за кілька днів Москва розпочала війну, для якої не мала жодних міжнародно-правових підстав, а після захоплення частини українських територій почала примусово оголошувати їхніх жителів російськими громадянами. Людям нав'язують паспорти, обмежуючи без них доступ до роботи, виплат, медичної допомоги та інших необхідних для життя речей.

Людину ставлять перед вибором: або померти, або взяти російський паспорт. Це тотальний примус, від якого залежить її виживання,

– наголосив Маломуж.

Громадянство, отримане під таким тиском, не може вважатися законним. Однак окупаційна влада використовує його, щоб переслідувати українців за критику російського режиму, відмову його підтримувати, дописи в соцмережах або перекази коштів. Саме так донат Івана Чорного на 4100 гривень Силам оборони України перетворили на обвинувачення у "державній зраді", хоча він залишається громадянином України й не зраджував свою державу.

Це правовий абсурд і цинічний акт тоталітарного тиску. Іноземне громадянство людині нав'язали, а потім безпідставно застосували до неї Кримінальний кодекс

– сказав генерал армії.

Репресії на окупованих територіях охоплюють навіть тих, хто не бере активної участі в опорі, а просто живе на своїй землі та не підтримує російський режим. Для літнього чоловіка 13 років у російській в'язниці означають загрозу катувань, знущань та інших тяжких наслідків.

Звільнення Івана Чорного з російської в'язниці

Випадок Івана Чорного потребує широкого міжнародного розголосу. Такі переслідування мають обговорювати на рівні Генеральної Асамблеї ООН, міжнародних судів та організацій, щоб світ бачив, як Росія примусово роздає свої паспорти, а потім карає українців за підтримку власної держави.

Такі факти треба показувати світові тисячами - на Генеральній Асамблеї ООН, у міжнародних судах та організаціях,

– наголосив Маломуж.

Українців, яких уже засудили російські суди, можна розглядати для включення до списків на обмін. Їхні справи мають опрацьовувати Офіс уповноваженого з прав людини, Червоний Хрест, міжнародні організації, СБУ та розвідка. Паралельно визначають правовий статус кожної людини й осіб під контролем України, яких можна передати в межах відповідних домовленостей.

Громадяни, яких уже засудили російські суди, мають розглядатися для обміну. Для цього потрібні офіційні звернення родичів до відповідних українських представників,

– пояснив генерал армії.

До переговорів можуть долучати Катар та інші держави, які вже виступали посередниками. У випадку Івана Чорного діяти потрібно особливо швидко, адже через поважний вік тривале перебування в російській в'язниці становить серйозну загрозу його життю.

Маломуж пояснив, як Росія карає українців за підтримку ЗСУ: дивіться відео