Росія та Китай використовують LinkedIn для шпигунства, – розвідка Нідерландів
Джерело:NOS
Російські та китайські спецслужби намагаються вивідати комерційні таємниці у високотехнологічних компаній з Нідерландів. Для цього вони створюють фейкові акаунти на LinkedIn.
Таку заяву зробили у Службі загальної розвідки та безпеки Нідерландів. Розвідка Нідерландів шокована кількістю успішних спроб контакту.
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Чим стурбовані у Нідерландах
Директор служби Ерік Акербум підкреслив, що упродовж останніх років шпигуни "зверталися" до тисяч співробітників через LinkedIn. Вони видавали себе за консультантів, рекрутерів, колег-науковців або техніків. Китай та Росія систематично працюють над цим, стверджує посадовець.
Акербум також пояснив, що контакт через LinkedIn швидко стає особистим. Мовляв, для початку можуть попросити щось перекласти. Далі – буде зустріч на конференції. Вже згодом – спонукання ділитися конфіденційною інформацією шляхом шантажу або підкупу.Зверніть увагу! У Службі загальної розвідки та безпеки застерегли, що такі випадки трапляються все частіше. З огляду на це, громадян Нідерландів почнуть попереджати про ризики.
Що кажуть у LinkedIn
На заяву Акербума вже відреагували представники LinkedIn. Вони наголосили, що створення у соцмережі підробленого облікового запису для брехні або введення в оману – заборонене. Тому якщо такі виявлятимуть, то негайно видалятимуть їх.
Коротко про соцмережу
- LinkedIn – це с оціальна мережа для пошуку та встановлення ділових контактів. Станом на лютий 2022 року там зареєстровані понад 810 мільйонів користувачів.
- Соціальну мережу запустили у травні 2003 року. Штаб-квартира компанії розташована у Маунтін-В'ю в американському штаті Каліфорнія.