Проголошують безпрецедентний рівень партнерства: Росія і КНДР відкрили перший автомобільний міст

На кордоні Росії та Північної Кореї запустили автомобільний міст через річку Туманна, який уперше в історії створив пряме дорожнє сполучення між двома країнами. Новий транспортний перехід дозволить суттєво розширити логістичні можливості та спростити переміщення вантажів.

Як повідомляють російські медіа, на урочистій церемонії запуску об'єкта в Приморському краї були присутні прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін та голова Кабінету міністрів КНДР Пак Тхе Сон.

Що відомо про автомобільне сполучення між країнами?

Під'їздна дорога від нового мосту виходитиме безпосередньо на федеральну автотрасу "Уссурі". Ця магістраль є частиною міжнародного транспортного коридору Захід-Схід, який забезпечує наскрізне швидкісне сполучення між Санкт-Петербургом і Владивостоком.

"Відносини між Росією і КНДР сьогодні перебувають на безпрецедентно високому рівні всеосяжного стратегічного партнерства. Наші держави активно взаємодіють практично в усіх напрямках, також координують зусилля з метою посилення регіональної безпеки та стабільності", – заявив Михайло Мішустін.

Одночасно з мостовим переходом на кордоні завершили спорудження нового автомобільного пункту пропуску "Хасан", оснащеного десятьма смугами руху.

Прихований логістичний коридор для військових потреб

Угоду про зведення мосту через річку Туманну підписали у 2024 році під час зустрічі Володимира Путіна та Кім Чен Ина, а безпосередні будівельні роботи розпочалися у 2025 році. До цього часу між двома державами функціонували лише залізничний міст й авіаційне сполучення.



Автомобільний міст між Росією та КНДР / Guardian graphic

Як зазначалося в розслідуванні міжнародного видання The Guardian, головна мета створення автомобільного сполучення полягає у формуванні малопомітного військово-логістичного коридору між країнами.

Експерти з організації Truth Hounds наголошують, що автомобільний транспорт дозволяє набагато легше уникати супутникового стеження західних розвідок порівняно із залізницею, оскільки вантажівки однаково виглядають на знімках із космосу та не прив'язані до фіксованих залізничних вузлів.

До слова, експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко заявив, що Росія дедалі активніше залучає громадян КНДР до внутрішніх і військових процесів. За його словами, це дозволяє Кремлю вивільняти російських військових для участі у війні проти України без оголошення нової мобілізації.