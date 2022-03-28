Росія конфіскувала швейцарські годинники на мільйони доларів у відповідь на санкції

ФСБ Росії конфіскувала годинники Audemars Piguet в Москві на мільйони доларів. Так країна-агресор хотіла помститися Швейцарії за приєднання до санкцій ЄС проти неї.

Влада окупантів назвала причиною вилучення годинників "митні правопорушення". Про це повідомили 27 березня.

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За даними Федерального міністерства закордонних справ Швейцарії, коштовні годинники вилучили з місцевих складів спецагенти ФСБ.

У МЗС заявили, що здогадуються, навіщо Росія це робить. На думку Швейцарії, цей крок "найімовірніше, був свавільним репресивним заходом у відповідь на санкції".

До слова, Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС, хоч раніше мала нейтральну позицію. Компанія Audemars Piguet припинила експорт до Росії і фінансові операції 8 березня.

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