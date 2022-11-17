Літак рейсу МН17 збили з підконтрольної Росії території, – суд Гааги

Вирок у справі про збиття лайнера МН17 почали оголошувати 17 листопада. Суд встановив, що Росія контролювала бойовиків так званої "ДНР", які збили літак.

Про це заявив суддя Хендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду, що проходить у судовому комплексі Схіпхола. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми "Росія мала вплив": судді у Гаазі виносять вирок у справі MH17 – онлайн-трансляція

Росія контролювала бойовиків під час збиття MH17

Гаазький суд постановив, що малайзійський літак рейсу MH17 у липні 2014 року збили з зенітного ракетного комплексу "Бук-М1". Ракету запуситили з боку окупованого села Первомайське.

Село Первомайське, з якого терористи поцілили у МН17: дивіться на карті

Починаючи з середини травня 2014 склалася ситуація, за якої Росія мала так званий загальний контроль на території так званої ДНР,

– наголосив суддя Хедрік Стейнхаус.

Ба більше, Міжнародний кримінальний суд постановив, що Росія контролювала бойовиків так званої "ДНР" під час збиття лайнера. Суддя Стейнхаус нагадав, що російські найманці та представники так званої "ДНР" мали російське громадянство, багато хто з них раніше служив у Збройних силах Росії.

Причетність Москви підтверджують докази

Окремо суд наголосив, що самопроголошена влада у Донецьку отримувала політичні та військові вказівки з Москви. Це підтверджують перехоплення телефонних розмов, зібрані Спільною слідчою групою.

Суддя заявив, що "керівник уряду "ДНР" Олександр Бородай майже щоденно зв'язувався з помічником президента Росії на той час Владиславом Сурковим. Бородай називав Суркова "нашою людиною в Кремлі". Стейнхаус наголосив, що в Росії надавали військову підтримку бойовикам "ДНР" та керували військовими діями.

Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. Як зазначив суддя, під час телефонної розмови керівник бойовиків говорив, що хоче поговорити з "начальником", хоча сам є найвищою посадовою особою "ДНР".

На підставі цього суд вважає незаперечним контроль Росією на непідконтрольній Києву території Донбасу.

Вирок у справі про збиття "Боїнга": дивіться відео

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. У цей час він виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія). Усі пасажири та персонал, що були на борту, загинули.