У червні Україна повернула 44 дитини, незаконно вивезених Росією
5 липня 2022 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:Мінреінтеграції
Викрадення українських дітей – один.з найбільш поширених злочинів росіян в Україні. На щастя, вже зараз деяких з них вдається повертати додому.
Російські окупанти примусово вивезли до Росії тисячі українських дітей. Вони навіть спростили процес всиновлення, щоб пороздавати їх росіянам.
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Звільнення українських дітей