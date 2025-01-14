Війська КНДР могли розгорнути унікальну ППО на Курщині, однак її знищили росіяни, – ЗМІ

Те, що Північна Корея допомагає Росії не лише живою силою, а й технікою та боєприпасами, не є таємницею. Так, війська КНДР нещодавно розгорнули на Курщині унікальну систему ППО, однак налякані російські військові знищили її.

Вочевидь, окупанти "переплутали" її з озброєнням українських захисників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Росіяни знищили систему ППО військових КНДР

Нині Росії у Курській області допомагає 12-тисячний 11-й армійський корпус Північної Кореї. Кремль отримав від Кім Чен Ина не лише живу силу, й техніку – протитанкові машини, гаубиці, ракетні установки, а також рідкісну систему ППО

Мовиться про доволі незвичайний зенітно-ракетний комплекс, який Північна Корея презентувала на параді у 2020 році. Ця система поєднує у собі велике колісне шасі з радаром і пусковими установками від російського ЗРК "Тор", зазвичай розміщеного на гусеничній базі. Вочевидь, система ППО настільки незвична, що окупанти, ймовірно, не впізнали її як свою.

Що найцікавіше, знищення системи ППО на Курщині відразу почали поширювати російські пропагандисти та так звані "воєнкори". Вони стверджували, що "влучною роботою" знищили "установку західного зразка".



Росіяни заявили про знищення системи ППО / Скриншот

Те, що спочатку вважалося "радіолокаційною системою західного виробництва", швидше за все, є північнокорейською версією ЗРК "Тор",

– зауважив польський аналітик WarVehicleTracker.

Звіть польського аналітика: дивіться допис

У ЗМІ припускають, що росіяни могли навіть не знати, що на фронті може бути рідкісна система ППО з Північної Кореї. Знищення ЗРК є відчутною втратою для північнокорейських військових, адже окрім живої сили, вони втрачають унікальні одиниці техніки, якої мають не так багато.

Росіяни, відчайдушно шукаючи допомоги від невпинних атак безпілотників, потребують кожної батареї протиповітряної оборони, яку вони можуть отримати – чи то зі свого власного арсеналу, чи то північнокорейського. Мало хто бачив північнокорейців із ракетною установкою за межами параду в Пхеньяні. А потім російські безпілотники його знищили,

– додали у Forbes.

До слова, південнокорейська розвідка повідомила, що у Курській області вже загинули 300 північнокорейських солдатів. Загальні втрати разом з пораненими становлять приблизно 3000 осіб.